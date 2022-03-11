В этом году в Казани капитально отремонтируют улицу Четаева

Фото: Максим Платонов

В этом году в Ново-Савиновском районе Казани капитально отремонтируют улицу Четаева. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 м, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Так, будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия, в случае необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели предусмотрели 20 млн рублей из бюджета РТ. Всего в Казанской городской агломерации в этом году по нацпроекту намерены обновить почти 34 км дорог.

В прошлом году в Кировском и Московском районах города отремонтировали более 88 тысяч кв. м дорог. Протяженность обновленных участков составляет почти 7 км. Также запланирована реконструкция улицы Осиновской. Например, участок улицы протяженностью 1,4 км планируют расширить до четырех полос.



Диана Жиленкова