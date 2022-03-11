Новости общества

23:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В этом году в Казани капитально отремонтируют улицу Четаева

17:59, 11.03.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 3
В этом году в Казани капитально отремонтируют улицу Четаева
Фото: Максим Платонов

В этом году в Ново-Савиновском районе Казани капитально отремонтируют улицу Четаева. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 м, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Так, будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия, в случае необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели предусмотрели 20 млн рублей из бюджета РТ. Всего в Казанской городской агломерации в этом году по нацпроекту намерены обновить почти 34 км дорог.

В прошлом году в Кировском и Московском районах города отремонтировали более 88 тысяч кв. м дорог. Протяженность обновленных участков составляет почти 7 км. Также запланирована реконструкция улицы Осиновской. Например, участок улицы протяженностью 1,4 км планируют расширить до четырех полос.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:17
    С таянием снега растаяли и дороги
    Ответить
    Анонимно 22:33
    весной уж всегда так
    Ответить
  • Анонимно 18:17
    Замечательная новость
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также