В Кировском и Московском районах Казани отремонтировали почти 7 км дорог

Фото: Максим Платонов

В прошлом году в Кировском и Московском районах Казани отремонтировали свыше 88 тысяч «квадратов» дорог. Протяженность обновленных участков составляет почти 7 км. Об этом рассказали в мэрии города.

Также планируется реконструкция улицы Осиновской. Участок улицы протяженностью 1,4 км планируют расширить до четырех полос. Также с обеих сторон обустроят тротуары шириной по 2,5 метра и велодорожки шириной 1,5 метра. Предполагаются установка трех светофорных узлов, ремонт межквартальных проездов и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что в 2021 году на улицах Беломорской, Гладилова и Поперечно-Базарной до улицы Краснококшайской обновлен асфальт. Также обустроено восемь остановочных карманов и 11 павильонов ожидания.

Недавно сообщалось, что в Татарстане обновят 20 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. На отрезке уложат новое покрытие, а также произведут досыпку обочин и нанесут разметку.

Диана Жиленкова