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Столтенберг: ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией

14:10, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Столтенберг: ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией
Фото: nato.int

Ситуация на Украине не должна перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он признался, что альянс обучил десятки тысяч солдат Украины.

— Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам, — цитирует его ТАСС.

Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех своих союзников введения санкций против России из-за спецоперации на Украине.

— Мы можем заставить Россию заплатить цену [за проведение спецоперации на Украине], — сообщил генсек.

Недавно Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов. Также там приветствуют усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину. Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. По его словам, в стране наблюдается «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:45
    Там идет операция,которой нет равных, идеальная и ювелирная. Пусть радуются , что не разбомбили все это фашисткое гнездо .
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