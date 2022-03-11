Столтенберг: ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией

Ситуация на Украине не должна перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он признался, что альянс обучил десятки тысяч солдат Украины.

— Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам, — цитирует его ТАСС.

Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех своих союзников введения санкций против России из-за спецоперации на Украине.

— Мы можем заставить Россию заплатить цену [за проведение спецоперации на Украине], — сообщил генсек.

Недавно Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов. Также там приветствуют усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину. Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. По его словам, в стране наблюдается «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе».

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