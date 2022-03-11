Путин поддержал идею передать трофейное оружие войскам ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании Совета безопасности Шойгу предложил передать на вооружение ДНР и ЛНР трофейные средства ПВО, включая ПЗРК, танки и стрелковое оружие, комплексы Javelin и Stinger. По словам министра, оружие скопилось в большом количестве.

Путин с предложением согласился и добавил, что если требуются решения на его уровне, то он готов.

Также президент поддержал идею отправлять добровольцев из стран Ближнего Востока на Украину. По словам Шойгу, РФ получила из стран Ближнего Востока более 16 тысяч заявок.

Дарья Акимова