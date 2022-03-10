В России медицинскую помощь получили 10 тысяч беженцев из Донбасса

В России около 10 тысяч беженцев из Донбасса получили медицинскую помощь. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Также заявление на получение единовременной материальной помощи подали более 35 тысяч эвакуированных в РФ граждан Донбасса. Чуприян отметил, что такую поддержку уже получили свыше 30 тысяч человек. Общая сумма выплат превысила 300 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, эвакуированные школьники могут не прерывать обучение и продолжать учиться в дистанционном и очном режимах. Чуприян уточнил, что в российских школах продолжают обучение 13 162 ребенка, передает ТАСС.



Несколько дней назад стало известно, что МЧС России доставило в Донбасс и на Украину около 430 тонн гуманитарной помощи. Например, 25 машин доставили жителям Донбасса 220 тонн гуманитарной помощи.



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Диана Жиленкова