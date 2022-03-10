В МИД России заявили, что ядерная война невозможна

Ядерная война невозможна по определению, поскольку она положит конец цивилизации. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

По его словам, такое развитие событий нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Вишневецкий подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся разногласия, страны «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) разделяют мнение о невозможности ядерной войны.

— Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны, — приводит слова Вишневецкого ТАСС.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что американцам не следует опасаться ядерной войны. В то же время, по мнению лидера США, альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая война.

Диана Жиленкова