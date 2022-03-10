Новости общества

01:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МИД России заявили, что ядерная война невозможна

18:38, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД России заявили, что ядерная война невозможна
Фото: wikipedia.org

Ядерная война невозможна по определению, поскольку она положит конец цивилизации. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

По его словам, такое развитие событий нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Вишневецкий подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся разногласия, страны «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) разделяют мнение о невозможности ядерной войны.

— Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны, — приводит слова Вишневецкого ТАСС.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что американцам не следует опасаться ядерной войны. В то же время, по мнению лидера США, альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая война.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также