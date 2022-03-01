Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне

Американцам не следует опасаться ядерной войны. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Нет, — передает «РИА Новости» ответ американского лидера на соответствующий вопрос.

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Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них в том числе входят стратегические ядерные силы. Он отметил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России, а высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ.



28 февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.



В понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы от России для союзников НАТО. Он отдельно подчеркнул, что ведомство изучает вопрос о создании механизма связи с Россией по ситуации вокруг Украины. При этом конкретного решения пока нет.

Татьяна Леухина