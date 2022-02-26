Байден: альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая война

Президент США Джо Байден назвал альтернативу масштабным санкциям против России из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это было бы начало Третьей мировой войны.

Он добавил, что события на Украине будут иметь последствия для России в ближайшем и далеком будущем.

Фото: pixabay.com

США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина. Они распространяются также и на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и ряд других российских чиновников. В США считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова