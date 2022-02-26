Байден: альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая война
Президент США Джо Байден назвал альтернативу масштабным санкциям против России из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, это было бы начало Третьей мировой войны.
Он добавил, что события на Украине будут иметь последствия для России в ближайшем и далеком будущем.
США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина. Они распространяются также и на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и ряд других российских чиновников. В США считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине.
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