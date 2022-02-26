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Байден: альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая война

21:07, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 2
Байден: альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая война
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден назвал альтернативу масштабным санкциям против России из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это было бы начало Третьей мировой войны.

Он добавил, что события на Украине будут иметь последствия для России в ближайшем и далеком будущем.

Фото: pixabay.com

США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина. Они распространяются также и на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и ряд других российских чиновников. В США считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:35
    Старикашка совсем из ума выжил.
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  • Анонимно 22:08
    Значит санкции будут вечно. Или третья мировая.
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