В Кабмине России предложили максимально сократить количество процедур для бизнеса

Российские власти выступили с инициативой максимально сократить количество процедур для бизнеса, а также продлить сроки действия лицензий. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, мера направлена на снижение издержек бизнеса. Мишустин отметил, что уже подготовлено постановление правительства о продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов, их упрощенном получении и переоформлении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр добавил, что данная мера затронет свыше 120 видов таких разрешений. Их общее количество превысит 2,5 млн, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от введения санкций, получат отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Мера затронет соглашения, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года.

Диана Жиленкова