В Минспорта Татарстана заявили, что соревнования на ближайшие годы пока не отменены

Фото: Максим Платонов

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что соревнования 2023—2025 годов пройдут в соответствии с планом. Речь идет в том числе о международных спортивных мероприятиях.

— У нас достаточно много мероприятий, пока мы в диалоге [со спортивными федерациями], никаких отмен нет, — приводит слова министра «Интерфакс».



В то же время ведомство планирует изменить календарь спортивных мероприятий на текущий год. Так, запланированные мероприятия пройдут, однако в ином статусе.

Фото: Ринат Назметдинов

— Мне сложно пока говорить, какого уровня будут мероприятия, но это в любом случае будут какие-то всероссийские турниры, соревнования. У нас запланировано несколько чемпионатов страны. Ближайший — чемпионат России по спортивной гимнастике, причем чемпионат и первенство, чемпионат России по плаванию и синхронному плаванию, — пояснил Леонов.



Недавно Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти в том числе в Казани. Также Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был состояться в столице Татарстана.

Диана Жиленкова