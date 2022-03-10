В Минспорта Татарстана заявили, что соревнования на ближайшие годы пока не отменены
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что соревнования 2023—2025 годов пройдут в соответствии с планом. Речь идет в том числе о международных спортивных мероприятиях.
— У нас достаточно много мероприятий, пока мы в диалоге [со спортивными федерациями], никаких отмен нет, — приводит слова министра «Интерфакс».
В то же время ведомство планирует изменить календарь спортивных мероприятий на текущий год. Так, запланированные мероприятия пройдут, однако в ином статусе.
— Мне сложно пока говорить, какого уровня будут мероприятия, но это в любом случае будут какие-то всероссийские турниры, соревнования. У нас запланировано несколько чемпионатов страны. Ближайший — чемпионат России по спортивной гимнастике, причем чемпионат и первенство, чемпионат России по плаванию и синхронному плаванию, — пояснил Леонов.
Недавно Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти в том числе в Казани. Также Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был состояться в столице Татарстана.
комментарии
Еще не ночь, еще не вечер.
Но надежда тает в облаках.
Игры снимут с планов длинных
И, засыпав нафталином,
В виде папок сложат в сундуках.