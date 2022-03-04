В Кукморском районе 40 семей получили ключи от новых соципотечных квартир

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В Кукморе сегодня заселили 40-квартирный соципотечный дом №1э по ул. Гафиятуллина. Его возвели за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.



В новом доме будут жить работники бюджетной сферы и предприятий, медицинские работники — получатели грантов, многодетные семьи и дети-сироты. В здании два подъезда, пять этажей.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, они оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления, сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

В среду заселение нового соципотечного дома состоялось в Чистополе. А в конце февраля заселение прошло в соципотечных домах в пгт Богатые Сабы и в селе Шемордан.



Татьяна Леухина