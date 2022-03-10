Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК фенола и аммиака в Казани

В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола и аммиака в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №3 по улице Болотникова в Московском районе концентрация фенола составляет 0,013 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,01 мг/кубометр. Концентрация аммиака оставила 0,4 мг/куб. метр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/куб. метр. Наблюдение проводилось в период с 13.00 9 марта по 7.00 10 марта.

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На прошлой неделе в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота и формальдегида в воздухе.



В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».



Татьяна Леухина