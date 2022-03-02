Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК диоксида азота и формальдегида

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота и формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Превышение ПДК обоих веществ зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Декабристов. Концентрация диоксида азота составила 0,285 мг/кубометр при норме 0,2 мг/кубометр. Концентрация формальдегида составила 0,052 мг/кубометр при норме 0,05 мг/кубометр.

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Кроме того, превышение ПДК диоксида азота зафиксировал еще один пункт наблюдения, который находится на улице Болотникова. Показатель составил 0,233 мг/кубометр. Наблюдение проводилось в период с 13.00 1 марта по 7.00 2 марта.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».



Диана Жиленкова