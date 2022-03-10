Для подготовки плана развития торгово-экономических связей между Татарстаном и Ираном создадут рабочую группу

Президент Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали договорились создать совместную рабочую группу для подготовки плана мероприятий по развитию торгово-экономических связей между республиками. На сегодняшний день между правительствами РТ и Ирана действует меморандум о торговом сотрудничестве.

— Нам следует искать новые формы и механизмы для кооперации. Лучше понимать партнеров из Ирана и вести бизнес нам помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции, — заявил Минниханов на встрече с Джалали. Он предложил активнее взаимодействовать в сфере исламского банкинга, индустрии халяль и исламского образования.

Фото: tatarstan.ru

Делегация Ирана ожидается в этом году на саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— Мы должны работать намного теснее. Пока уровень нашего взаимодействия не отвечает имеющемуся потенциалу. Эти недоработки необходимо компенсировать, добавил в свою очередь Казем Джалали. Он сообщил, что Иран готовит свои торговые делегации для участия в KazanSummit.

В прошлом году президент Татарстана призвал исламские страны «гораздо активнее использовать потенциал отношений» с Россией. В том числе он предлагал совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина