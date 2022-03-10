Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию

Американская компания Amazon объявила о приостановке доставки товаров в Россию и Белоруссию. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

Как уточнили в компании, на российской территории нет ее центров обработки данных и другой инфраструктуры, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне о приостановке работы на территории России сообщила немецкая компания Adidas. С прошлого вечера была ограничена работа сайта и приложения, а 14 марта закроются розничные магазины.

Ранее о временном прекращении работы на российской территории объявили американская компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, компания по продаже одежды и аксессуаров Reserved, испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka.



Диана Жиленкова