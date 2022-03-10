Россия сама позаботится о своей экономике, заявил Сергей Лавров

Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

— Я вас уверяю, мы справимся, но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада, — отметил он.

Министр подчеркнул, что Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие. Вопрос их поставок она оставляет на усмотрение Запада, передает «РИА Новости» его слова.

Татьяна Леухина