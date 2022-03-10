В Кремле предупредили о последствиях возможной национализации зарубежных компаний

Возможная национализация западных компаний и арест российской недвижимости за рубежом может повлечь обоюдное негативное влияние. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Негативные. Тут обоюдные негативные последствия, — приводит «РИА Новости» его слова.

Песков отметил, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было. Не стоит делать прогнозы относительно роста цен, нужно принимать меры для снижения негативных последствий и дальнейших рисков.

Фото: kremlin.ru

Сегодня глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному праву Андрей Клишас допустил блокировку активов зарубежных компаний, уходящих из России.



Руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов озвучил список иностранных компаний, которые могут национализировать в связи с их прекращением работы в России. В перечень попали 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.



Татьяна Леухина