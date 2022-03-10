Жителя Альметьевска подозревают в убийстве знакомой шнурком и гвоздем

В квартире одного из домов по улице Девонской в Альметьевске 7 марта обнаружили тело ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 69-летней местной жительницы. На теле были признаки насильственной смерти: следы удушения и колотое ранение грудной клетки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По подозрению в убийстве задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 42-летнего местного жителя, он дал признательные показания.

Следствие установило, что потерпевшая вместе с подозреваемым распивали спиртное в гостях у знакомого. Когда хозяин уснул, женщина оскорбила подозреваемого. В ответ он задушил ее шнурком. Женщину без признаков жизни он перетащил в соседнюю комнату, где ударил гвоздем в грудь. Спустя время он вышел в подъезд. Он привлек внимание соседки — она зашла в квартиру, где обнаружила тело.

Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее жителя Казани обвинили в убийстве знакомого сковородой, ножом и табуретом. Между мужчинами также возник конфликт во время распития спиртного.

Маргарита Головатенко