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Песков: вопрос о прямых переговорах Путина и Зеленского сейчас обсуждают главы МИД

12:20, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: вопрос о прямых переговорах Путина и Зеленского сейчас обсуждают главы МИД
Фото: kremlin.ru

Киев постоянно выступает с предложениями о переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости» его слова.

Встреча двух министров состоится сегодня в турецкой Анталье. Лавров уже начал проводить переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Встреча проходит в формате «без галстуков».

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться. Начатые переговоры между делегациям двух стран важны как стартовая площадка.

Татьяна Леухина
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