Лукашенко допустил встречу Путина и Зеленского в случае прогресса на переговорах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться. Однако для этого стороны должны проработать договоренности по ключевым вопросам.

По словам Лукашенко, переговоры делегации двух стран важны как стартовая площадка для возможной встречи двух президентов. Чтобы она состоялась, обе стороны должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация, денацификация, передает ТАСС.

Фото: facebook.com/embassyruminsk

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил условие для дальнейших переговоров с Россией — для этого необходимо прекратить огонь. Первая встреча российской и украинской делегации состоялась вчера, она длилась почти пять часов. После этого стороны сообщили о том, что для дальнейшего диалога им необходимо поехать в свои столицы для консультации.



Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказывал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе. Зеленский в своем ночном обращении, комментируя первый этап переговоров, заявил, что пока нет результата, который хотела бы получить Украина.



Татьяна Леухина