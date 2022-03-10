Володин: «Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Он обратил внимание, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства. По этому вопросу поступает много жалоб, отметил спикер ГД и сообщил: согласно имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

Вопрос о повышении цен планируется обсудить на пленарном заседании Государственной думы с участием главы Федеральной антимонопольной службы. Депутаты проведут анализ цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен.

Володин отметил, что вчера депутаты обсуждали предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, предоставляющее правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а еще предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Законопроект будет обсуждаться с правительством, его рассмотрят в приоритетном порядке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн вчера сообщал, что в России могут установить госрегулирование цен на различные товары и услуги. По его словам, данная инициатива может быть внесена при положительном решении в любой момент. Речь идет о продуктах питания, детских товарах, бытовой химии, лекарствах, строительных материалах, сельхозудобрениях и др.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Так, будет выявляться необоснованное повышение цен и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В Татарстане в целях сдерживания роста цен будут проводиться еженедельные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Торговля будет проходить с 19 марта по 23 апреля.

Маргарита Головатенко