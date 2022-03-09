В Госдуме подготовили поправки по регулированию цен на ряд товаров и услуг

В России могут установить госрегулирование цен на различные товары и услуги. Соответствующие поправки разработали профильные комитеты Госдумы. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, данная инициатива может быть внесена при положительном решении в любой момент. Речь идет о продуктах питания, детских товарах, бытовой химии, лекарствах, строительных материалах, сельхозудобрениях и др., передает ТАСС.

Фото: Илья Репин (архив)

Сегодня сообщалось, что в Татарстане в целях сдерживания роста цен будут проводиться еженедельные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Торговля будет проходить с 19 марта по 23 апреля.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Так, будет выявляться необоснованное повышение цен и злоупотребление доминирующим положением на рынке.



Диана Жиленкова