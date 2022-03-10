Челнинцы пожаловались, что им приходится «заползать» в трамваи из-за неубранного снега на остановках

Жители Набережных Челнов пожаловались на неубранный снег на трамвайных остановках, который мешает им при входе и выходе из транспорта, сообщили в соцсетях пользователи.



Челнинцы разместили в сети фотографию остановки «Рынок «Южный», на которой образовалась снежная «полоса препятствий» значительной высоты. Пользователи написали: люди при посадке и высадке «заползают» и «выползают» из вагона. Такая ситуация наблюдается на нескольких трамвайных остановках города.

На предприятии, обслуживающем объекты, подтвердили, что им жаловались на «полосы препятствий». По словам заместителя директора МУП «ПАД» Илшата Гилмиева, такая ситуация на остановках — результат недавних снегопадов. На предприятии обещали устранить проблему в ближайшее время, сообщили «Челнинские известия».

Ранее Нурлатская прокуратура потребовала от местных властей очистить улицы от наледи и снега. В отношении директора МУП «УК ЖКХ» Нурлатского района РТ возбудили дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Маргарита Головатенко