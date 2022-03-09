Новости общества

01:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин поручил расследовать атаку украинскими войсками подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

21:58, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил расследовать атаку украинскими войсками подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
Фото: kremlin.ru

В России расследуют обстоятельства атаки украинскими военнослужащими подстанции и линий электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В частности, необходимо провести сбор и фиксацию доказательств данных ударов. Поручение дано Главному следственному управлению СК РФ, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Как сообщил статс-секретарь — замглавы Минобороны России Николай Панков, данные действия являются крайне опасной провокацией. Российским специалистам удалось оперативно принять действия по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также