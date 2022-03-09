Бастрыкин поручил расследовать атаку украинскими войсками подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
В России расследуют обстоятельства атаки украинскими военнослужащими подстанции и линий электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В частности, необходимо провести сбор и фиксацию доказательств данных ударов. Поручение дано Главному следственному управлению СК РФ, передает «РИА Новости».
Как сообщил статс-секретарь — замглавы Минобороны России Николай Панков, данные действия являются крайне опасной провокацией. Российским специалистам удалось оперативно принять действия по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
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