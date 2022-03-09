Захарова: Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов Украины, чтобы не допустить провокаций

Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине, чтобы не допустить провокаций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



По ее словам, угроза провокаций, связанная с ядерными объектами, существует. Захарова подчеркнула, что Россия делает все для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Россия сейчас контролирует обстановку на Чернобыльской АЭС, сообщает ТАСС.



Фото: wikipedia.org

Бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия на Запорожской АЭС после взятия ее под контроль, конфисковано более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины. Припасы обнаружили на энергоблоках станции. Здесь же в том числе были оборудованы огневые точки. Стрельба по российским военным велась и из административных корпусов, оружие переместили в охраняемое помещение. Среди вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также рассказывал, почему российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. По его словам, это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны неонацистов и террористов.

Маргарита Головатенко