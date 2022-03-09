Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Основной темой обсуждения стала спецоперация РФ на Украине.

Так, политики обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в частности, итоги третьего раунда переговоров делегаций России и Украины. Также затронуты гуманитарные аспекты обстановки на Украине и в республиках Донбасса.

Фото: kremlin.ru

Также российский лидер проинформировал коллегу о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан Украины, передает ТАСС.

Накануне Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом третий раунд переговоров с Украиной. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.



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Диана Жиленкова