В январе в Татарстане оказали платные услуги почти на 30 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе текущего года в Татарстане оказали платные услуги на 29,5 млрд рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.



Отмечается, что 4,2 млрд рублей относятся к бытовым услугам. В январе прошлого года этот показатель составил 3,5 млрд рублей. В целом по итогам 2021 года в республике оказали платные услуги на 25,7 млрд рублей.

Фото: tatstat.gks.ru

По данным Татарстанстата, всего по итогам прошлого года в республике местным жителям оказали платные услуги на 301,1 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем в 2020 году. Из них 43 млрд рублей приходятся на бытовые услуги.

Также в январе 2022 года в РТ оборот розничной торговли составил 91,2 млрд рублей. 39,6 млрд рублей пришлось на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия, еще 51,6 млрд рублей — на непродовольственные товары.

Диана Жиленкова