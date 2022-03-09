В Татарстане зафиксировали самый низкий уровень младенческой смертности в ПФО

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по низкой смертности, по показателям рождаемости и естественного прироста и занял лидирующие позиции по низким показателям младенческой смертности. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, главный врач ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» Айрат Зиатдинов.

По итогам 2021 года зафиксировали самый низкий показатель младенческой смертности в республике за прошедшие десятилетия. Он составил 4,0 на 1 000 родившихся живыми.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В новом Центре детской онкологии, гематологии и хирургии на сегодняшний день получили лечение более 1,5 тысячи детей и провели более 60 операций, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В Татарстане в январе 2022 года зарегистрировали 10 случаев младенческой смертности. По данным Росстата, это на три случая меньше, чем за первый месяц 2021 года.

В январе текущего года в республике родилось 2 875 детей, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 2 835 новорожденных.



Татьяна Леухина