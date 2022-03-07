Росстат: в январе в Татарстане родилось более 2,8 тысячи детей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В январе этого года в Татарстане родилось 2 875 детей, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 2 835 новорожденных. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе 2022 года в республике скончались 4 172 человека, в том же месяце прошлого года — 4 860. Смертность снизилась на 14,2%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также, по данным Росстата, в январе в Татарстане скончались 104 человека, у которых был идентифицирован коронавирус. Это на 25,3% больше, чем в январе прошлого года. Еще у двух заболевших коронавирус не являлся основной причиной смерти, но серьезно повлиял на развитие осложнений.

Диана Жиленкова