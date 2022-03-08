Росстат: в Татарстане в январе 2022 года снизился уровень младенческой смертности

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в январе 2022 года зарегистрировали 10 случаев младенческой смертности. Это на три случая меньше, чем за первый месяц 2021 года, следует из данных Росстата.

В целом в Приволжском федеральном округе в январе этого года умерли 92 младенца. Это на 19,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — в январе 2021-го зарегистрировали 114 подобных случаев.

Наибольшее число младенческих смертей в ПФО в январе 2022 года зафиксировано в Башкирии — там умерли 20 младенцев, что 12 меньше, чем в первом месяце 2021 года. В Пермском крае зарегистрировано 15 подобных случаев, в Самарской области — восемь, в Нижегородской области и Удмуртии — по семь. Не зарегистрировано ни одной младенческой смерти в Мордовии и Пензенской области.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В целом в России в январе 2022 года зарегистрировали 512 младенческих смертей. В январе прошлого года это число составляло 538, следует из данных, опубликованных Росстатом.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России смертность детского населения за последние десятилетия снизилась более чем в два раза.



Татьяна Демина