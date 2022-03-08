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В России временно прекращает деятельность компания Continental

18:40, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
В России временно прекращает деятельность компания Continental
Фото: wikimedia.org

Компания Continental решила приостановить производство и деятельность в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это связано с проведением военной операции РФ на Украине. Импортные и экспортные поставки прекратятся. Текущий спрос будет обслуживаться «до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте».

Завод компании есть в Калуге. Там производятся шины и запчасти для подразделения Contitech. Continental участвует в совместном предприятии в Чистополе, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей.

Сегодня британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell объявил, что намерен отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 08 мар
    Огласите уже весь список, пожалуйста
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  • Анонимно 08 мар
    ничего страшного, у нас в республике свои шины выпускают
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