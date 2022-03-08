Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил до 31 декабря запретить вывоз за пределы России продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Это делается в целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, передает «РИА Новости».

Сегодня президент США Джо Байден объявил о запрете на весь импорт российских нефти и газа. Уже сегодня розничные цены на бензин в стране достигли исторического максимума, превысив $4,17 за галлон (547 рублей по нынешнему курсу).

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Так, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. Также подписан закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы.



Татьяна Леухина