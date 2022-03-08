В конгрессе США призвали снизить энергетическую зависимость от России

В США обсуждают необходимость снижения зависимости от импорта энергоносителей из России, об этом сказано в проекте резолюции «Поддержка американского народа», который внес на рассмотрение конгресса член палаты представителей США Пол Госар.



Согласно документу, палата представителей обязуется способствовать снижению зависимости от импорта российских энергоносителей «ради блага американского народа».

В документе сказано о необходимости построить стену на южной границе США и о значимости поддержки суверенитета и территориальной целостности Америки, сообщает RT.

Маргарита Головатенко