Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в Татарстане похолодает до -27 градусов

15:58, 08.03.2022 1
Ночью в Татарстане похолодает до -27 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется сильное похолодание ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром температуры опустятся до -15..-20 градусов, а при прояснениях до -22..-27 градусов. Днем 9 марта в Татарстане ожидается от -9 до -14 градусов.

Также местами в республике пойдет небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем местами порывами до 13 м/с.

Минувшей ночью в республике был мороз до -24 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание установилось до конца недели.

Татьяна Леухина
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также