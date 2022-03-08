Ночью в Татарстане похолодает до -27 градусов

В Татарстане вновь прогнозируется сильное похолодание ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром температуры опустятся до -15..-20 градусов, а при прояснениях до -22..-27 градусов. Днем 9 марта в Татарстане ожидается от -9 до -14 градусов.

Также местами в республике пойдет небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем местами порывами до 13 м/с.



Минувшей ночью в республике был мороз до -24 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание установилось до конца недели.



Татьяна Леухина