Музей Булгарской цивилизации в Татарстане отремонтируют за 172 млн рублей

В Спасском районе Татарстана проведут капитальный ремонт музея Булгарской цивилизации за 172 миллиона рублей. Такой тендер размещен на портале госзакупок.

Работы будут проводиться на объектах, расположенных на территории достопримечательного места «Городище Болгар», в том числе в здании музея по ул. Мухамедьяра, 17а. Подрядчик обязуется осуществить комплекс работ по устройству водоотводной канализации, отделки и облицовки, а также благоустройство прилегающей территории.

Средства выделяются из республиканского бюджета. Подать заявку на участие в тендере можно до 14 марта. Исполнителя выберут 16 марта.

Фото: realnoevremya.ru

В год 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане наметили масштабный ремонт на территории достопримечательного места «Городище Болгар», столицы средневековой Волжской Булгарии. Обойдутся работы республиканскому бюджету без малого в 235 миллионов рублей.

В списке 20 наименований работ, половина из которых затронет объекты культурного наследия, имеющие многовековую историю. Не обойдут стороной и возведенную десять лет назад Белую мечеть. Там запланирован уже назревший капитальный ремонт. Подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин