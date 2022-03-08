Цена никеля впервые превысила $100 тысяч за тонну

Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов во вторник впервые превысила $100 тысяч за тонну, сообщает ТАСС.



Так, по данным биржи на 09.09 мск, стоимость росла до $101,35 тыс. за тонну — то есть на 110,8%. С начала недели стоимость никеля выросла практически в 3,5 раза.

К 10.05 мск стоимость металла замедлила рост, он торговался на уровне $82,34 тысячи за тонну (+71,26%).

4 марта цена тонны никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов превысила отметку в $30 тысяч впервые с 10 апреля 2008 года. Никель широко используется при производстве монет во многих странах, в медицине, производстве аккумуляторов и радиационных технологиях.

7 марта исторический максимум обновила стоимость алюминия. По данным Лондонской биржи металлов, цена алюминия поднялась до $4 тысяч за тонну. Днем ранее цена алюминия поднималась до $3,7 тысячи за тонну. Много это или мало — разбирало «Реальное время».

Маргарита Головатенко