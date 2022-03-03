Стоимость алюминия превысила рекордные $3700 за тонну — это много или мало?

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум — по состоянию на 15.27 мск алюминий торговался на уровне $3 706 за тонну. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, цена металла обновляет исторические максимумы второй раз в ходе торговой сессии 3 марта.

В целом в ходе торговой сессии алюминий подорожал на $137.

Фото: stroyres.net

$3 706 за тонну алюминия — это:

414 169 рублей по курсу ЦБ на завтра — он составляет 111,7564 рубля за доллар.

по курсу ЦБ на завтра — он составляет 111,7564 рубля за доллар. На $470 больше , чем чуть больше месяца назад — тогда стоимость алюминия на LME поднялась до $3,236 тыс. за тонну. Это произошло впервые с июля 2008 года.

, чем чуть больше месяца назад — тогда стоимость алюминия на LME поднялась до $3,236 тыс. за тонну. Это произошло впервые с июля 2008 года. На $1 489 больше , чем год назад — в марте 2021 года алюминий стоил $2 217 за тонну.

, чем год назад — в марте 2021 года алюминий стоил $2 217 за тонну. Примерно 6,9 тысячи акций российской компании «Русал», одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, — сегодня обыкновенная акция стоила примерно 60 рублей за штуку.

российской компании «Русал», одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, — сегодня обыкновенная акция стоила примерно 60 рублей за штуку. Почти в два раза больше стоимости алюминия в 2014 году — $1 865 за тонну.

стоимости алюминия в 2014 году — $1 865 за тонну. И в 2,8 раза больше цены этого металла на LME в 1992 году — $1 299.

цены этого металла на LME в 1992 году — $1 299. В 7,5 раза меньше стоимости никеля на LME — по данным на 14.22 мск, цена на металл росла на 7,48%, до $27,815.

Дарья Пинегина