Цена никеля превысила $30 тысяч за тонну впервые с апреля 2008 года

Сегодня цена тонны никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) превысила отметку в $30 тысяч впервые с 10 апреля 2008 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 17.12 мск, стоимость металла дошла до $30,295 за тонну. Рост составил 12,63%. Однако к 18.00 цена упала до $29,415 за тонну.

Никель широко используется при производстве монет во многих странах, в медицине, производстве аккумуляторов и радиационных технологиях.

Накануне стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум. Цена составила $3 706 за тонну. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова