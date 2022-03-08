Правительство России упростило схему закупок медицинских изделий

Фото: Максим Платонов

В российском правительстве заявили, что процедура закупок медицинских изделий будет проходить по упрощенной схеме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

В частности, медицинские организации смогут закупать больше оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов через электронный запрос котировок. Это представляет собой процедуру выбора поставщиков, когда информация публикуется для неограниченного круга лиц, а выигравший конкурс предложил меньшую цену. Подобное позволит намного сократить сроки закупок.

Также начальная цена контракта с использованием упрощенной системы повышается с 3 до 50 млн рублей, годовой объем закупок медицинских изделий — со 100 до 750 млн рублей. Минздрав РФ совместно с Федеральным казначейством и Росздравнадзором займется постоянным мониторингом цен на них.

Фото:wikipedia.org

Сегодня в России ввели временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из присоединившихся к санкциям государств. Такое решение о временном запрете на их вывоз не позволит допустить дефицита медизделий в РФ.

Дарья Акимова