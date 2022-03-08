В России ввели запрет на вывоз иностранных медицинских изделий из страны

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В России ввели временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из присоединившихся к санкциям государств, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Сейчас медицинские изделия, о которых идет речь, находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение о временном запрете на их вывоз не позволит допустить дефицита медизделий в РФ из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Тогда же был утвержден новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Теперь такие сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Маргарита Головатенко