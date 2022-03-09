Сегодня в Татарстане похолодает до -14 градусов

В среду, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем местами его порывы будут достигать 13 м/с, предупреждают синоптики. На дорогах гололедица.

Днем в Татарстане похолодает до -9..-14 градусов. В Казани прогнозируется от -6 до -8 градусов. В Набережных Челнах температура опустится до -7..-11 градусов.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу синоптиков, 10 и 11 марта в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром температуры опустятся до -15..-20 градусов, а при прояснениях и в низких местах до -24. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.

Татьяна Демина