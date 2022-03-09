«Роскосмос» окажет поддержку частным российским космическим компаниям

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Роскосмос» предоставит российским частным компаниям возможность практически бесплатной доставки на орбиту космических аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

По его словам, до конца этого года на целевые орбиты отправят десятки частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этих целей используют ракеты-носители «Союз-2», которые были выведены из запуска британской спутниковой системы OneWeb.

Кроме того, госкорпорация предоставит частным российским компаниям доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения. Рогозин подчеркнул, что уже дал указание заместителю гендиректора по развитию орбитальной группировки госкорпорации Михаилу Хайлову принять для этого исчерпывающие меры.

Фото: roscosmos.ru

На прошлой неделе три предприятия «Роскосмоса» попали под американские санкции. В их числе — АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Салаватский химический завод» и Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Одно из предприятий производит твердотопливные ракеты, второе — жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, третье — ракетное топливо для их двигателей.

Глава госкорпорации заявил, что санкции, введенные ЕС, несут реальные убытки «Роскосмосу». Нанесен ущерб научной программе космической обсерватории «Спектр-РГ», так как был отключен один из двух ее телескопов.



Максим Кокунин