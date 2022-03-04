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США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса»

01:32, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса»
Фото: roscosmos.ru

Три предприятия «Роскосмоса» попали под американские санкции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу корпорации Дмитрия Рогозина.

В их числе — АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Салаватский химический завод» и Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Одно из предприятий производит твердотопливные ракеты, второе — жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, третье — ракетное топливо для их двигателей.

Фото: vk.com/roscosmos

На днях Рогозин заявил, что санкции, введенные ЕС, несут реальные убытки «Роскосмосу». Нанесен ущерб научной программе космической обсерватории «Спектр-РГ», так как был отключен один из двух ее телескопов.

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Дарья Акимова
Промышленность

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