В Казани в понедельник произошло более 100 ДТП

За понедельник, 7 марта, в ГИБДД Казани поступило 125 сообщений о ДТП, сообщили в Госавтоинспекции города.



Два ДТП — с пострадавшими. Произошли наезд на стоящее ТС и наезд на пешехода. Девять водителей задержали в пьяном состоянии, еще у двух не было прав на управление автомобилем.

В отделы полиции доставили шесть граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

6 марта в столице Татарстана произошло 137 ДТП, в том числе одно столкновение, в результате которого пострадал человек.

Очевидцы сообщили, что накануне в Набережных Челнах женщину насмерть сбил трамвай и несколько метров тащил ее по путям. Инцидент произошел днем 7 марта в поселке ЗЯБ, недалеко от остановки «Микрорайон Бумажников». В соцсетях сообщили, что погибшая — 82-летняя пенсионерка. Она вышла из вагона и начала обходить его спереди. В это же время трамвай поехал.

Маргарита Головатенко