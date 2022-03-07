За сутки в Казани произошло более 130 ДТП
За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 137 ДТП, в том числе одно столкновение, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
В минувшее воскресенье в городе задержали 10 водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили пять горожан.
Несколько дней назад вблизи деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. Несколько человек пострадали, их доставили в Зеленодольскую ЦРБ. По факту ДТП организована проверка.
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