За сутки в Казани произошло более 130 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 137 ДТП, в том числе одно столкновение, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшее воскресенье в городе задержали 10 водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили пять горожан.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад вблизи деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. Несколько человек пострадали, их доставили в Зеленодольскую ЦРБ. По факту ДТП организована проверка.

Диана Жиленкова