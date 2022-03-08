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Япония выразила протест из-за включения ее в список недружественных России стран

06:20, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Япония выразила протест из-за включения ее в список недружественных России стран
Фото: pixabay.com

Япония выразила протест в связи с включением ее в список недружественных России стран и территорий, заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

«Обозначение [Японии] Россией как недружественной страны вызывает сожаление, нами был выражен протест», — приводит его слова ТАСС.

Правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Тогда же был утвержден новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Теперь такие сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 07:37
    то есть вся рыба с ДВ теперь в стране останется? Или в Китай будут возить?
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  • Анонимно 09:56
    Дружите с американцами пока они вам новую Хиросиму с Нагасаки не устроили.
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