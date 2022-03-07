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Минобороны: ВКС России уничтожили 26 военных объектов Украины

18:17, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: ВКС России уничтожили 26 военных объектов Украины
Фото: function.mil.ru

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 12 населенными пунктами. Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины, среди которых: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, пишет ТАСС.

Минобороны рассказало, что украинские националисты в Мариуполе разворачивают огневые точки в домах с надписями «не стреляйте — здесь дети!». Это тактика террористов, отметили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром сообщил, что за время спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры.

Татьяна Леухина
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