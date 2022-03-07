Минобороны: ВКС России уничтожили 26 военных объектов Украины

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 12 населенными пунктами. Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины, среди которых: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, пишет ТАСС.

Минобороны рассказало, что украинские националисты в Мариуполе разворачивают огневые точки в домах с надписями «не стреляйте — здесь дети!». Это тактика террористов, отметили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром сообщил, что за время спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры.



Татьяна Леухина