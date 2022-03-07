Минобороны РФ: за время спецоперации на Украине уничтожено 2 396 военных объектов

За время спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По его словам, в том числе ликвидированы 82 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 76 радиолокационных станций.

Представитель ведомства добавил, что также уничтожены 827 танков, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники и др., передает «РИА Новости».

Конашенков отметил, что украинские националисты в Мариуполе использовали порядка 150 мирных граждан в качестве живого щита. Также был открыт огонь по бойцам Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего погибли четыре человека, еще пять мирных жителей получили ранения.

Сегодня с 10.00 был объявлен режим тишины. Так, открываются гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контроль будет организован с применением беспилотников.

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Диана Жиленкова