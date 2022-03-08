В Татарстане на ремонт канализационных систем выделят 200 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На восстановление систем водоотведения в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске выделят 200 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован портале госзакупок.

Исполнитель обязуется провести работы по промывке и монтажу канализационных систем, а также вывозу и утилизации мусора. В Челнах они затронут лишь Автозаводской район, а в Нижнекамске пройдут по проспекту Химиков, проспекту Строителей, ул. 30 лет Победы и ул. Бызова. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Подать заявку на участие в тендере можно до 9 марта. Подрядчика выберут 11 марта.

Фото: Максим Платонов

4 марта сообщалось, что в Казани МУП «Водоканал» приступил к реконструкции самого ветхого участка третьего северного коллектора. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по ул. Чистопольской, на его ремонт выделено 400 млн рублей.

Глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров заверил, что восстановительные работы пройдут без отключений жителей и завершатся в августе. К концу года в Казани будет полностью отремонтирован весь 8-километровый северный канализационный коллектор, что обойдется в 1,6 млрд рублей собственных средств МУП. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин