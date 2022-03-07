VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

Совет директоров интернет-компании VK покинули пять ее членов, об этом сообщает «Интерфакс».



Решение покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK озвучили 4 марта Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле и Марке Ремоне Сороре. 7 марта свои посты покинут еще два независимых директора — Ян Буне и Сан Хун Ким.

Пост управляющего директора и финансового директора компании покидает Мэттью Хаммонд.

В феврале стало известно, что бывший генеральный директор интернет-холдинга VK Борис Добродеев возглавил ООО «ЮЭсЭм Телеком», входящее в структуру холдинга USM Алишера Усманова. Добродеев покинул пост генерального директора интернет-холдинга VK по собственному желанию в начале декабря 2021 года.

После ухода Добродеева новым гендиректором VK стал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Маргарита Головатенко